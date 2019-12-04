США рассказали, как смогли «уничтожить» Советский Союз

США похвалились тем, что смогли развалить Советский Союз и раскрыли детали стратегии. Откровения замглавы Пентагона Майкла Гриффина по этому поводу были опубликованы в Defense News.

Чиновник Минобороны сообщил, что Штаты не могли «превзойти численностью» своих противников, поэтому использовали развитие технологий. С помощью этого инструмента США реализовали «привилегии», за которые каждому поколению пришлось заплатить цену из «денег и крови». Это свобода личности, право на частную собственность, свободная торговля, открытость рынков, подотчётность правительства, верховенство закона и суверенитет наций.

Эти принципы США якобы реализовали в СССР и платить за это пришлось материальными ценностями и человеческими жизнями. Где было возможно, Штаты платили деньгами, а не кровью, добавляет Гриффин.

Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны, — хвалится замглавы Пентагона.

Этой стратегии придерживались восемь администраций Белого дома. Выиграл холодную войну Рональд Рейган , считает Гриффин. Горбачёв проиграл ему, потому что не смог угнаться за политикой Рейгана.

Тогда же, раскрывает тайны Гриффин, США инвестировали в «технологическое превосходство», чтобы доминировать в стратегической авиации, обеспечить себя атомными подводными ракетоносцами и межконтинентальными баллистическими ракетами. Но сейчас Россия и Китай вырвались вперёд в сфере военных разработок и США уже неспособны держать преимущество. Но это ещё не конец, считает чиновник Пентагона, а только время для «переосмысления и переобучения».

Побеждать — это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются и пытаются выиграть снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда. Вот почему Соединённые Штаты теперь оказались позади в некоторых аспектах сегодняшнего соперничества великих держав, — сделал вывод Гриффин.