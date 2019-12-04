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США рассказали, как смогли «уничтожить» Советский Союз 

News.ru 2 часа назад
США рассказали, как смогли «уничтожить» Советский Союз
Фото: News.ru
США похвалились тем, что смогли развалить Советский Союз и раскрыли детали стратегии. Откровения замглавы Пентагона Майкла Гриффина по этому поводу были опубликованы в Defense News.
Чиновник Минобороны сообщил, что Штаты не могли «превзойти численностью» своих противников, поэтому использовали развитие технологий. С помощью этого инструмента США реализовали «привилегии», за которые каждому поколению пришлось заплатить цену из «денег и крови». Это свобода личности, право на частную собственность, свободная торговля, открытость рынков, подотчётность правительства, верховенство закона и суверенитет наций.
Эти принципы США якобы реализовали в СССР и платить за это пришлось материальными ценностями и человеческими жизнями. Где было возможно, Штаты платили деньгами, а не кровью, добавляет Гриффин.
Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны, — хвалится замглавы Пентагона.
Этой стратегии придерживались восемь администраций Белого дома. Выиграл холодную войну Рональд Рейган, считает Гриффин. Горбачёв проиграл ему, потому что не смог угнаться за политикой Рейгана.
Тогда же, раскрывает тайны Гриффин, США инвестировали в «технологическое превосходство», чтобы доминировать в стратегической авиации, обеспечить себя атомными подводными ракетоносцами и межконтинентальными баллистическими ракетами. Но сейчас Россия и Китай вырвались вперёд в сфере военных разработок и США уже неспособны держать преимущество. Но это ещё не конец, считает чиновник Пентагона, а только время для «переосмысления и переобучения».
Побеждать — это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются и пытаются выиграть снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда. Вот почему Соединённые Штаты теперь оказались позади в некоторых аспектах сегодняшнего соперничества великих держав, — сделал вывод Гриффин.
Ранее News.ru сообщал, что военно-морской флот России получает новейшие корабли, оснащённые высокоточными ракетными комплексами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, такое эффективное вооружение обеспечивает нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении страны.
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Теги:
США , Армия , Войска , Оружие , Майкл Гриффин , Рональд Рейган , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон
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