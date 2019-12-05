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В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Для импичмента Трампа нашли основания
Фото: globallookpress.com
Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. О них рассказал глава юридического комитета Палаты представителей США Джерри Надлер, сообщает CNN.
В частности, президентское кресло можно отобрать у Трампа за то, что он поставил свои интересы выше интересов и безопасности Соединенных Штатов.
Надлер напомнил, что в Конституции США есть соответствующее наказание для лидера, намекая на импичмент.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
Стоит отметить, что в комитете сегодня прошли очередные слушания по импичменту Трампу, на которых главу государства раскритиковали за его поступок.
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Теги:
США , В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , CNN
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