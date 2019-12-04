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Трамп заявил, что импичмент сплотил республиканцев как никогда 

Национальная Служба Новостей + ещё 14 25 минут назад
Трамп заявил о пользе своего импичмента
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад о процедуре импичмента, который обнародовал комитет по разведке палаты представителей США. Об этом сообщает Интерфакс.
Трамп, говоря о докладе, назвал его «шуткой» и отметил, что партия республиканцев "никогда не была такой сплоченной, как сейчас". Американский лидер также добавил, что демократы этим только вредят стране.
Итоговый доклад из 300 страниц по расследованию дела об импичменте Трампа появился накануне.
Напомним, скандал вспыхнул в сентябре после обнародования разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве украинских властей к вмешательству в президентские выборы. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
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Теги:
США , В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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