Трамп может отправиться в тюрьму

В Конгрессе США Трампу пригрозили 20-летним сроком в тюрьме

Действия американского президента Дональда Трампа могут повлечь уголовное наказание, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в докладе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США

Конгрессмены утверждают, что президент США совершил «федеральное преступление» — «подвергал нападкам и угрозам свидетелей», которые заявляли о «ненадлежащем исполнении им обязанностей», передает РИА «Новости».

Среди лиц, которым, как считают в Демпартии США, угрожал Трамп, названы экс-посол на Украине Мари Йованович , и.о. посла на Украине Билл Тейлор, бывший сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман и экс-советник вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс.

Трамп не раз делал записи в Twitter, в которых подвергал критике лиц, которые дают против него показания.

В докладе утверждается, что действия Трампа могут «повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы».

Напомним, спецкомитет обнародовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа. Белый дом заявил, что демократы так и не смогли найти доказательств против президента США.