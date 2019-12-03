Трамп может отправиться в тюрьму

Действия американского президента Дональда Трампа могут повлечь уголовное наказание, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в докладе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Конгрессмены утверждают, что президент США совершил «федеральное преступление» — «подвергал нападкам и угрозам свидетелей», которые заявляли о «ненадлежащем исполнении им обязанностей», передает РИА «Новости».
Среди лиц, которым, как считают в Демпартии США, угрожал Трамп, названы экс-посол на Украине Мари Йованович, и.о. посла на Украине Билл Тейлор, бывший сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман и экс-советник вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс.
Трамп не раз делал записи в Twitter, в которых подвергал критике лиц, которые дают против него показания.
В докладе утверждается, что действия Трампа могут «повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы».
Напомним, спецкомитет обнародовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа. Белый дом заявил, что демократы так и не смогли найти доказательств против президента США.