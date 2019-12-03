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В Конгрессе США Трампу пригрозили 20-летним сроком в тюрьме 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Трамп может отправиться в тюрьму
Фото: Reuters
Действия американского президента Дональда Трампа могут повлечь уголовное наказание, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в докладе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Конгрессмены утверждают, что президент США совершил «федеральное преступление» — «подвергал нападкам и угрозам свидетелей», которые заявляли о «ненадлежащем исполнении им обязанностей», передает РИА «Новости».
Среди лиц, которым, как считают в Демпартии США, угрожал Трамп, названы экс-посол на Украине Мари Йованович, и.о. посла на Украине Билл Тейлор, бывший сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман и экс-советник вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс.
Трамп не раз делал записи в Twitter, в которых подвергал критике лиц, которые дают против него показания.
В докладе утверждается, что действия Трампа могут «повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы».
Напомним, спецкомитет обнародовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа. Белый дом заявил, что демократы так и не смогли найти доказательств против президента США.
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Теги:
США , В мире , Мари Йованович , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости
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