Президент США забыл свою жену перед вылетом

Президент США Дональд Трамп вспомнил о своей жене Меланье перед посадкой в вертолет лишь на половине пути к нему. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале FOX 10 Phoenix.

На кадрах видно, как американский лидер самостоятельно начал движение к транспортному средству. Однако примерно на середине пути он остановился и дождался свою жену, с которой вместе затем проследовал в вертолет. Некоторые журналисты предположили, что президент сначала попросту забыл про супругу.

Трамп не в первый раз ставит Меланию в неловкое положение. В августе его обвинили в неуважении к жене из-за видео, на котором он похлопывает себя по ноге. На кадрах Трамп три раза хлопает себя по ноге, а через несколько секунд видно, что в его сторону направляется жена Мелания. В сети многие сочли, что жест главы государства похож на подзывание животного.