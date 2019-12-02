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Происшествия

Глава Минэнерго США Рик Перри покинул свой пост 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Министр энергетики США ушел в отставку
Фото: Reuters
Министр энергетики США Рик Перри в воскресенье объявил о том, что покинул свой пост. Кандидатура его преемника, как ожидается, будет утверждена американскими сенаторами уже в понедельник.
"Сегодня (в воскресенье — прим. ТАСС) я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было большой честью и привилегией работать в администрации [президента США] Дональда Трампа на посту министра. Благодарю свою жену, своих детей и американский народ за то, что позволили мне работать. Прощаюсь с вами", — написал Перри на своей странице в "Твиттере".
В середине октября стало известно, что Перри покинет свой пост в конце года. Тогда же Трамп выдвинул в качестве его преемника на посту министра энергетики США Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства. В Сенате Конгресса США на понедельник запланировано голосование по его кандидатуре, как ожидается, он будет утвержден на новый пост. После этого Бруйетт будет приведен к присяге в качестве нового главы Минэнерго США.
Как сообщало в октябре агентство Блумберг, Перри собирался оставить свою должность за несколько недель до того, как в США в сентябре разразился скандал вокруг телефонного разговора главы вашингтонской администрации с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно он настаивал на проведении беседы. При этом сам Перри ранее заявлял в эфире телеканала "Фокс ньюс", что его отставка не имеет никакого отношения к этому скандалу.
Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Перри в начале октября заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики.
Байден сейчас входит в число наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.
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Теги:
США , В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Рик Перри , Дональд Трамп , Конгресс США , Минэнерго , Fox News , ИТАР-ТАСС
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