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В мире

Reuters: Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан 

ТАСС + ещё 4 39 минут назад
Трамп неожиданно прилетел в Афганистан
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, он встретился с президентом республики Ашрафом Гани. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, лидер Соединенных Штатов встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране американские войска.
На прошлой неделе американский президент пообщался с коллегой из Афганистана по телефону и пригласил его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Во время беседы Трамп также поблагодарил Гани за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.
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Комментарии1 
Теги:
США , В мире , Ашраф Ахмадзай , Дональд Трамп , Талибан , Reuters , Афганистан
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