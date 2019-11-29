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Политика

ВМС США остались без боеспособных авианосцев в Атлантике 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
ВМС США остались без боеспособных авианосцев в Атлантике
Фото: Российская Газета
По техническим причинам все шесть атомных авианосцев, которые базируются на Восточном побережье США на базе Норфолк, в настоящее время не способны отправиться в дальний морской поход. Все корабли находятся либо на длительном ремонте или на многомесячном плановом обслуживании, следует из документов ВМС США.
Единственный боеспособный USS Harry Truman, который планировалось направить на Ближний Восток еще в прошлом месяце, после выхода в море вынужден был вернуться обратно из-за серьезных неполадок, пишет «Интерфакс». В результате был нарушен график боевых дежурств авианосных ударных группировок ВМС США.
Сейчас все силы брошены на ремонт Harry Truman. Чтобы ускорить работы на борту этого авианосца, с других кораблей сняты техперсонал и необходимые материалы и техника. Предполагается, что Harry Truman вернется в строй через несколько недель, однако сроки планового обслуживания остальных авианосцев увеличились.
Сегодня ВМС США располагают 11 атомными авианосцами. Обычно шесть из них базируются в Норфолке — главной военно-морской базе Атлантического флота. Еще четыре стоят на двух базах на Западном побережье США, а один авианосец постоянно находится на базе Иокосука в Японии.
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Теги:
США , Армия , Войска , Оружие , Интерфакс , Остров Норфолк
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