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Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки 

Вести.Ru 1 час назад
Вашингтон вводит новые санкции против Китая, формальным поводом стали действия полиции КНР при разгоне демонстрантов в Гонконге. Официальный Пекин осудил американскую политику, назвав ее вмешательством во внутренние дела страны.
Полиция заканчивает разбирать импровизированные склады в кампусе Гонконгского политехнического университета— одного из форпостов местных протестующих. Кроме всего прочего, нашлись бутылки с зажигательной смесью, самодельные гранаты со слезоточивым газом, а также запасы луков и арбалетов — отстреливаться от полицейских. Все это еще недавно принадлежало и использовалось демонстрантами, которых на Западе принято называть мирными. Более того, за жесткие действия китайских властей против них в США вот уже неделю призывали президента наказать Китай.
Пока команда Трампа только рассматривала возможность санкций, демократы в Конгрессе решили перехватить инициативу и первыми ввести ограничительные меры — в палате представителей приняли сразу два таких законопроекта. В Белом доме решили не отставать, Майк Помпео анонсировал жесткие меры, в качестве повода называл некие нарушения прав человека, китайскими властями — в Гонконге.
"Мы настаиваем на соблюдении одних и тех же прав человека, по всему миру, и не делаем исключений для Гонконга. Кроме того, в Гонконге мы должны следить за тем, чтобы китайское правительство выполняло свои обязательства по поддержанию принципа "одна страна-две системы", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.
И вот, Трамп подписал так называемый "Закон о защите прав человека и демократии в Гонконге", он корректирует другой закон об отношениях США и Гонконга от 1992 года и предполагает, что теперь Штаты ежегодно будут пересматривать отношения с регионом, в зависимости от того, насколько тот будет автономным. Еще новым законом вводятся санкции против лиц, которых Вашингтон обвиняет в нарушении прав человека. Заодно Трамп запретил поставлять в регион полицейскую экипировку другим документом.
В Пекине выразили возмущение, в заявлении канцелярии по связям правительства новые санкции названы вмешательством во внутренние дела страны. Заявление МИД КНР зачитали в эфире телевидения Китая.
"Китайское правительство и народ решительно выступают против таких грубых актов гегемонии. С момента возвращения Гонконга на родину успех принципа "одна страна, две системы" получил всеобщее признание. Жители Гонконга пользуются беспрецедентными демократическими правами. А Соединенные Штаты игнорируют факты и искажают истину. Они открыто поддерживают преступников, которые уничтожают собственность, устраивают поджоги, нападают на ни в чем не повинных гражданских лиц, попирают верховенство закона и ставят под угрозу социальную жизнь, порядок. Сама цель санкций — подорвать стабильность и процветание Гонконга", сказала Лян Ян -ведущая новостей CCTV.
Пока все чего удалось добиться Вашингтону — это добавить беспокойства мировым рынкам. По крайней мере, фондовые индексы по всей Азии этим утром только снижались.
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Теги:
США , Азия , Видео , В мире , МИД , Гонконг , Китай
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