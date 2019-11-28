Спаситель: демократы устроили «паломничество» к Обаме

Politico: Обама сохраняет влияние на кандидатов от Демократической партии

Барак Обама , как бы не пытался Дональд Трамп свести на нет его наследие, остается популярной фигурой в американском обществе. А потенциальные кандидаты на выборах-2020 от демократов устроили буквально паломничество к экс-президенту США . Сам Обама пока воздерживается от поддержки какого-либо кандидата — даже своего друга, бывшего вице-президента Джо Байдена . Почему Обама остается одним из самых авторитетных демократов в США, разбиралась «Газета.Ru».

Знакомое миллионам изображение панды встречает каждого посетителя офисного здания, расположенного недалеко от популярного в Вашингтоне места — Дюпон Серкл. Здесь расположен Фонд дикой природы, а на одном из этажей снимает офис экс-президент США Барак Обама.

Американская политика, которая и раньше напоминала «дикую природу», стала еще более хаотичной с приходом к власти Дональда Трампа — бизнесмена, который до того, как стать президентом, никогда не занимал политических постов.

Сегодня недовольные политикой Трампа не скрывают своей ностальгии по «золотым временам» Обамы и ищут знакомые черты в кандидатах на выборах 2020 года от Демократической партии

В свои 58 лет Обама остается одним из самых популярных президентов в новейшей истории США.

Согласно рейтингу социологической службы Yougov, Обаму до сих пор одобряют 66% представителей поколения миллениалов.

Столь высокие рейтинги дают возможность экс-президенту оказывать серьезное влияние на партию, а кандидатам в президенты — искать советов экс-президента. Как отмечает в недавней статье обозреватель издания Politico Райян Лизза,

один из близких к Обаме советников сообщил, что потенциальные кандидаты от демократов устроили «паломничество» в офис экс-президента.

Обозреватель американской редакции журнала Politico констатирует, что в разное время Обаму посетили такие кандидаты-демократы, как сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс , Питер Буттиджич и Бето О'Рурк.

Правда, в дверь офиса экс-президента стучались не все. Одна из кандидатов, конгрессмен Тулси Габбард, не стала этого делать. По иронии судьбы, когда Габбард выдвигалась в конгресс, Обама активно ее поддерживал, но затем они разошлись во взглядах на ситуацию на Ближнем Востоке.

У Обамы есть также постоянный контакт со своим бывшим вице-президентом Джо Байденом, который выдвигается в президенты. Известно, что Обама и Байден всегда были в дружеских отношения, но пока, как отмечает Лизза, Обама не спешит поддерживать Байдена в президентской гонке: еще перед тем, как Байден начал кампанию, Обама сказал своему окружению, что бывший вице-президент должен «заслужить» поддержку, а пока же ее не будет. Впрочем, сам Байден, который немало говорит о своем бывшем начальнике в превосходной степени, об этом пока не просил.

Тот факт, что Обама пока не определился со своим фаворитом на выборах-2020, не говорит, что он не появится позже, когда отсеются более слабые кандидаты.

При этом, как пишет автор, Обама вряд ли возвысит свой голос в поддержку сенатора Берни Сандерса. Известно, что Обаму, которого его противники и так считают слишком левым, пугает репутация «социалиста» Сандерса. Вместе с тем официальный представитель Обамы заявил, что экс-президент поддержит любого однопартийца, который получит номинацию.

Обама делит округа

В то же время говорить, что Обама полностью дистанцировался от поддержки демократов, нельзя. Осенью 2018 года он играл активную роль в поддержке кандидатов от своей партии на промежуточных выборах в конгресс. Он помогал однопартийцам в качестве «доверенного лица» или так называемого «суррогата». В период самой кампании он побывал в штате Огайо, где публично поддержал своего давнего протеже, кандидата в губернаторы штата Ричарда Кордрея.

Оба хорошо знакомы. Кордрей возглавлял агентство по защите прав потребителей в администрации Обамы : «Вы должны проголосовать, именно поэтому я здесь. Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» — с такими словами экс-президент США обращался к толпе сторонников Кордрея. Правда, поддержка Обамы не помогла — экс-чиновник проиграл выборы кандидату-республиканцу.

Однако участие в кампаниях поддержки не единственная помощь Обамы однопартийцам. В 2017 году экс-президент вместе со своим приятелем экс-главой минюста США Эриком Холдером создали общественную организацию «Национальный демократический комитет по изменению округов», цель которой — изменение границ избирательных округов.

Эта инициатива должна помочь более справедливой нарезке избирательных округов. Изменение границ округов в пользу той или иной политической силы стала одной из главных проблем американской по