Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы

Власти США раскритиковали правительство Венесуэлы за расходование заработанных на продаже нефти средств. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс , выступление которого опубликовано на сайте ведомства.

По словам Абрамса, правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро тратит заработанную валюту на выплату долга, главным образом России Китаю . Вместо этого Каракас мог бы обеспечивать самым необходимым собственных граждан, уверен дипломат.

Абрамс уверен, что жители Венесуэлы никогда не имели доступа к доходам страны от экспорта углеводородов, и такое положение дел установилось задолго до введения американских санкций в январе 2019 года.

Мадуро, по словам Абрамса, использовал нефть, чтобы «платить за средства подавления собственного народа, и выкачивал миллиарды долларов для обогащения банковских счетов членов правительства».

Более разумным, по мнению дипломата, было бы расходование экспортной выручки на закупку медикаментов и продовольствия для населения.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы предложили иностранным партнерам расплатиться с ними за поставленные товары и оказанные услуги китайскими юанями. Согласились ли зарубежные компании, пока неизвестно.