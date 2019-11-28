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В мире

Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы
Фото: Fernando Llano / AP
Власти США раскритиковали правительство Венесуэлы за расходование заработанных на продаже нефти средств. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступление которого опубликовано на сайте ведомства.
По словам Абрамса, правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро тратит заработанную валюту на выплату долга, главным образом России и Китаю. Вместо этого Каракас мог бы обеспечивать самым необходимым собственных граждан, уверен дипломат.
Абрамс уверен, что жители Венесуэлы никогда не имели доступа к доходам страны от экспорта углеводородов, и такое положение дел установилось задолго до введения американских санкций в январе 2019 года.
Мадуро, по словам Абрамса, использовал нефть, чтобы «платить за средства подавления собственного народа, и выкачивал миллиарды долларов для обогащения банковских счетов членов правительства».
Более разумным, по мнению дипломата, было бы расходование экспортной выручки на закупку медикаментов и продовольствия для населения.
Ранее стало известно, что власти Венесуэлы предложили иностранным партнерам расплатиться с ними за поставленные товары и оказанные услуги китайскими юанями. Согласились ли зарубежные компании, пока неизвестно.
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Теги:
США , В мире , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Госдеп США , Венесуэла , Китай
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