Россия против Украины: за кого «болеют» в США

Ведущий Fox News заявил, что «болеет» за Россию в конфликте с Украиной

Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в эфире телеканала, что «болеет» за Россию в ее конфликте с Украиной . Об этом пишет газета The Guardian.

«Почему меня волнует … что происходит в конфликте между Украиной и Россией? И я серьезно. Почему меня это волнует? Почему я не должен болеть за Россию, хотя я это делаю?» — приводит его цитату британская газета.

Отмечается, что свой комментарий Карлсон сделал в ходе обсуждения вопроса об импичменте с Ричардом Гудштейном, бывшим советником Хиллари Клинтон . Позже Карлсон сказал, что он пошутил, заявив, что «болеет только за Америку».

Тем не менее его слова спровоцировали реакцию общества. В том числе, по данным издания, с критикой в его адрес высказались бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам, американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова. Напоминаем, что в конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа, расценив его отношения с Украиной как пример недопустимого политического давления.