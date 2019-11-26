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Ведущий Fox News заявил, что «болеет» за Россию в конфликте с Украиной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Россия против Украины: за кого «болеют» в США
Фото: foxnews.com
Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в эфире телеканала, что «болеет» за Россию в ее конфликте с Украиной. Об этом пишет газета The Guardian.
«Почему меня волнует … что происходит в конфликте между Украиной и Россией? И я серьезно. Почему меня это волнует? Почему я не должен болеть за Россию, хотя я это делаю?» — приводит его цитату британская газета.
Отмечается, что свой комментарий Карлсон сделал в ходе обсуждения вопроса об импичменте с Ричардом Гудштейном, бывшим советником Хиллари Клинтон. Позже Карлсон сказал, что он пошутил, заявив, что «болеет только за Америку».
Тем не менее его слова спровоцировали реакцию общества. В том числе, по данным издания, с критикой в его адрес высказались бывший спичрайтер Буша Дэвид Фрам, американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова. Напоминаем, что в конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа, расценив его отношения с Украиной как пример недопустимого политического давления.
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Комментарии4 
Теги:
США , В мире , Хиллари Клинтон , The Guardian , Fox News
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