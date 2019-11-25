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Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа
Фото: Tom Brenner / Reuters
Подавший в отставку министр экономики США Рик Перри считает, что президент США Дональд Трамп был избран на свою должность самим богом. Об этом он заявил в телевизионном интервью, сообщает Newsweek.
Во время обсуждения импичмента президента с журналистами телеканала FOX политик подчеркнул, что глава США несовершенен, «но господь всю историю использовал несовершенных людей». Он перечислил библейских царей, которых также сложно было назвать идеальными людьми.
Далее Перри рассказал о том, как поделился с Трампом выдержкой из Библии о ветхозаветных правителях и сказал: «Есть люди, которые считают, что вы — избранный. И это так и есть. Если вы веруете во Христа, то вы поймете, что у бога есть план по тому, кто будет управлять людьми и судить людей здесь, на этой планете, в этом правительстве».
Он также отметил, что божий промысел есть и в назначении предшественника Трампа — Барака Обамы. Перри добавил, что Трамп, в отличие от других американских лидеров, выдержал столько нападок, сколько «ни один другой смертный бы не вынес».
18 октября Трамп назвал срок ухода министра: Перри будет занимать должность министра до конца 2019 года. Американский лидер назвал проделанную политиком в сфере энергетики работу фантастической, но добавил, что три года на посту министра — это много. Президент Соединенных Штатов сказал, что уже выбрал новую кандидатуру, но не раскрыл имя.
Ранее стало известно о том, что Перри подал в отставку. Он был министром энергетики с 2015 года. До того, как возглавить министерство, он в течение 15 лет был губернатором штата Техас.
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Теги:
США , В мире , Барак Обама , Рик Перри , Дональд Трамп , Newsweek
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