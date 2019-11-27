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Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера
Фото: Susan Walsh / AP
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что российское военное вмешательство дестабилизирует ситуацию в Ливии. Вашингтон также призывает страны ввести санкции в отношении частной военной компании (ЧВК) Вагнера, об этом говорится в брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепартамента.
«Чтобы [стабильность и безопасность в Ливии] стали реальностью, внешним участникам конфликта надо перестать разжигать насилие (…), а военное вмешательство России этому препятствует», — подчеркнул Шенкер. По его словам, разрешению конфликта препятствуют бойцы ЧВК Вагнера.
Он добавил, что Госдепартамент уже передал информацию Ливийской национальной армии (LNA) и правительству национального согласия. По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
В конце сентября сообщалось, что частные военные подразделения из России, которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару, главе ЛНА, который начал наступление на Триполи в апреле 2019 года.
Гражданская война в Ливии тянется с 2011-го года, когда был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.
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Теги:
США , В мире , война, Сирия , Война в Сирии , Гражданская война , Ситуация в мире , ЧВК Вагнера , Евгений Пригожин , Муаммар Каддафи , Госдеп США , Ливия
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