Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что российское военное вмешательство дестабилизирует ситуацию в Ливии . Вашингтон также призывает страны ввести санкции в отношении частной военной компании (ЧВК) Вагнера, об этом говорится в брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепартамента

«Чтобы [стабильность и безопасность в Ливии] стали реальностью, внешним участникам конфликта надо перестать разжигать насилие (…), а военное вмешательство России этому препятствует», — подчеркнул Шенкер. По его словам, разрешению конфликта препятствуют бойцы ЧВК Вагнера.

Он добавил, что Госдепартамент уже передал информацию Ливийской национальной армии (LNA) и правительству национального согласия. По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.

В конце сентября сообщалось, что частные военные подразделения из России, которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным , прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару, главе ЛНА, который начал наступление на Триполи в апреле 2019 года.