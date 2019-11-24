В США придумали способ побороть «Северный поток-2»

США могут начать гибридную войну против России , включив санкции против нефтепровода «Северный поток-2» в военный бюджет страны. Вашингтон намерен преследовать и разорять компании, сотрудничающие с Россией в строительстве трубопровода.

О крайне враждебном шаге сообщает издание Defense News со ссылкой на Джима Риша, главу комитета по внешним связям в Сенате США

В кулуарах Галифакского международного форума сенатор Риш рассказал изданию, что «необходимо остановить проект российского президента Владимира Путина по поставке природного газа в Европу на 11 миллиардов долларов».

«Причина в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже готова», — сказал Риш.

По его мнению, санкции убедят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить совместную работу с россиянами.

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании будут закрыты, и россиянам придется искать другой способ построить газопровод, если они смогут это сделать», — сказал Риш.

Включение санкций в оборонный бюджет США является практически открытым объявлением гибридной войны. Это равнозначно включению в военный бюджет России санкций против компаний Apple или Google

Однако члены Палаты представителей и Сената США пока не достигли окончательного соглашения по поводу законопроекта.

Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш говорит, что он близок к «Акту о защите энергетической безопасности Европы». Вероятно, законопроект будет налагать санкции на компании, эксплуатирующие морские суда, которые прокладывают трубы для «Северного потока-2».

Эксперты считают, что США начнут гибридную войну против России.