В США придумали способ побороть «Северный поток-2» 

США могут начать гибридную войну против России, включив санкции против нефтепровода «Северный поток-2» в военный бюджет страны. Вашингтон намерен преследовать и разорять компании, сотрудничающие с Россией в строительстве трубопровода.
О крайне враждебном шаге сообщает издание Defense News со ссылкой на Джима Риша, главу комитета по внешним связям в Сенате США.
В кулуарах Галифакского международного форума сенатор Риш рассказал изданию, что «необходимо остановить проект российского президента Владимира Путина по поставке природного газа в Европу на 11 миллиардов долларов».
«Причина в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже готова», — сказал Риш.
По его мнению, санкции убедят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить совместную работу с россиянами.
«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании будут закрыты, и россиянам придется искать другой способ построить газопровод, если они смогут это сделать», — сказал Риш.
Включение санкций в оборонный бюджет США является практически открытым объявлением гибридной войны. Это равнозначно включению в военный бюджет России санкций против компаний Apple или Google.
Однако члены Палаты представителей и Сената США пока не достигли окончательного соглашения по поводу законопроекта.
Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш говорит, что он близок к «Акту о защите энергетической безопасности Европы». Вероятно, законопроект будет налагать санкции на компании, эксплуатирующие морские суда, которые прокладывают трубы для «Северного потока-2».
Эксперты считают, что США начнут гибридную войну против России.
«Строительство "Северного потока — 2" находится уже в завершающей фазе, после того как даже Дания, которая очень долго по требованию США блокировала строительство трубопровода, дала согласие на его строительство через свои территориальные воды. Фактически сейчас, когда проект уже практически реализован, Соединенные Штаты не прекращают борьбу с ним. Уже очевидно, что эта борьба будет продолжена и после строительства "Северного потока — 2" США не остановятся ни перед чем», — заявил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает РЕН ТВ.