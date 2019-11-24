США решили побороть «Северный поток-2» военным бюджетом

Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет страны. Об этом Defense News сообщил американский сенатор Джим Риш.

По его словам, санкции против трубопровода были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год». Причиной этого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект, поскольку большая его часть уже построена. Риш также выразил надежду на то, что санкции «убедят» фирмы остановить строительство.

Он подчеркнул, что если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие «Северный поток-2» компании закроются, и тогда России придется искать новых подрядчиков. Вместе с тем он отметил, что конгресс пока не достиг окончательной договоренности по законопроекту.

Ранее в ноябре другой американский сенатор — Тед Круз — раскрыл два варианта действий США, которые помешают строительству «Северного потока-2». В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором — американская администрация использует действующий закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».