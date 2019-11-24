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США решили побороть «Северный поток-2» военным бюджетом 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет страны. Об этом Defense News сообщил американский сенатор Джим Риш.
"Северный поток-2" прошел "точку невозврата"
По его словам, санкции против трубопровода были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год». Причиной этого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект, поскольку большая его часть уже построена. Риш также выразил надежду на то, что санкции «убедят» фирмы остановить строительство.
Он подчеркнул, что если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие «Северный поток-2» компании закроются, и тогда России придется искать новых подрядчиков. Вместе с тем он отметил, что конгресс пока не достиг окончательной договоренности по законопроекту.
Ранее в ноябре другой американский сенатор — Тед Круз — раскрыл два варианта действий США, которые помешают строительству «Северного потока-2». В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором — американская администрация использует действующий закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Польша, наряду с Украиной, странами Балтии и США, выступает против реализации проекта «Северный поток-2». Там уверены, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности. В свою очередь США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ). Санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2» грозил президент США Дональд Трамп.
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Комментарии9 
Теги:
США , Видео , В мире , Тед Круз , Дональд Трамп , Конгресс США
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