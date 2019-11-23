Болтон обвинил Белый дом в блокировании его Twitter

Болтон обвинил Белый дом в блокировании его страницы в Twitter

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом заблокировал его личный аккаунт в Twitter.

По его словам, он пытался восстановить доступ к странице с момента отставки.

Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать, — отметил политик.

Болтон также подчеркнул, что вернул свой аккаунт благодаря самой компании, а не по решению Белого дома.

Спасибо, Twitter, за то, что стоишь за общие ценности и стандарты, и верное решение по возвращению доступа к моему аккаунту, — написал он.