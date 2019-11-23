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Политика

Болтон обвинил Белый дом в блокировании его страницы в Twitter 

News.ru + ещё 5 53 минуты назад
Болтон обвинил Белый дом в блокировании его Twitter
Фото: РИА Новости
Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом заблокировал его личный аккаунт в Twitter.
По его словам, он пытался восстановить доступ к странице с момента отставки.
Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать, — отметил политик.
Болтон также подчеркнул, что вернул свой аккаунт благодаря самой компании, а не по решению Белого дома.
Спасибо, Twitter, за то, что стоишь за общие ценности и стандарты, и верное решение по возвращению доступа к моему аккаунту, — написал он.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
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Теги:
США , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп
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