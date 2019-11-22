Трамп подписал очередной временный бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал очередной закон о краткосрочном финансировании федеральных ведомств до 20 декабря. Ранее документ прошел согласование в конгрессе.

Временный бюджет дает отсрочку партиям конгресса для принятия более долговременного финансового закона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на журналистов президентского пула. Предыдущий кратковременный бюджет действовал до полуночи 21 ноября (08.00 утра пятницы мск), и США в теории грозил очередной шатдаун (временная приостановка работы государственных структур).

С момента прихода Трампа к власти демократам и республиканцам из-за разногласий ни разу не удалось договориться о долгосрочном финансировании федеральных учреждений. В конце 2018 года нежелание сторон прийти к соглашению о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой привело к самому продолжительному шатдауну в истории США. Правительство частично не работало с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. По данным аналитиков, потери американской экономики из-за шатдауна составили не менее шести миллиардов долларов.