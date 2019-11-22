США отговаривают новую страну от российских С-35

Госдеп: США «работают» с Египтом, чтобы не допустить закупок С-35

"Египет четко заявлял о своих потребностях в области самообороны… Мы работаем с ними, чтобы ответить на их потребности, но мы также очень прозрачно говорили им, что если они приобретут важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35", то есть Су-35, то это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", — заявил представитель госдепа.

"Мы работаем с ними, мы до конца еще не примирили позиции, но они отчетливо понимают, чем рискуют", — добавил он. По утверждению чиновника, неназванные третьи страны тоже уговаривают Каир "не ставить под угрозу достигнутый прогресс".