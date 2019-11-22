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Госдеп: США «работают» с Египтом, чтобы не допустить закупок С-35 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
США отговаривают новую страну от российских С-35
Фото: ТАСС
США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов Су-35, заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Египет четко заявлял о своих потребностях в области самообороны… Мы работаем с ними, чтобы ответить на их потребности, но мы также очень прозрачно говорили им, что если они приобретут важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35", то есть Су-35, то это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", — заявил представитель госдепа.
"Мы работаем с ними, мы до конца еще не примирили позиции, но они отчетливо понимают, чем рискуют", — добавил он. По утверждению чиновника, неназванные третьи страны тоже уговаривают Каир "не ставить под угрозу достигнутый прогресс".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прямых угрозах американских чиновников Египту за покупку С-35 и назвала это примером агрессивного поведения. По ее словам, США пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России и сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям американское оружие.
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Теги:
США , Армия , В мире , Оружие , Санкции , Мария Захарова , МИД , Пентагон , Госдеп США , Wall Street Journal , Египет
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