Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм» 

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс прекратить "охоту на ведьм". Соответствующее заявление он написал на своей странице в Twitter.
"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", — сказал американский лидер.
"Охотой на ведьм" Трамп называет процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в США.
В стране разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.