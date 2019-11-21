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Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм» 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм»
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс прекратить "охоту на ведьм". Соответствующее заявление он написал на своей странице в Twitter.
"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", — сказал американский лидер.
"Охотой на ведьм" Трамп называет процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в США.
В стране разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
США , В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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