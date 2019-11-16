Помпео: НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать кибербезопасность

Одна из проблем, которыми сейчас занимается НАТО, состоит в том, чтобы определить, как вести дела с Китаем. Эта организация создана для других целей, однако у киберугроз нет географических границ. НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать безопасность Альянса, безопасность в сфере коммуникаций, поэтому мы понимаем, что Альянс должен меняться, — процитировали Майкла Помпео в ТАСС.

Он отметил, что США и раньше сталкивались с подобными вызовами. Однако, Запад никогда не встречал таких попыток от страны с огромным населением и сильной экономикой, которая тесно связанна с американской. Майкл Помпео заключил, что правительство Китая должно вести себя в соответствии со своими обещаниями и обязательствами.