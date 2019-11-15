Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Помпео не назвал конкретных отличий ситуаций с признанием Голан и Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео попытался объяснить, почему США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским.
По его словам, «ситуация очевидно разная», о чем США, как подчеркнул Помпео, «четко сказали», признавая Голанские высоты израильскими. Он заявил, что Вашингтон «просто признал реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», передает РИА «Новости».
Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, в мире существует много «спорных мест». Он сказал, что «есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат». По версии Помпео, «там, где эти нормы выстраиваются», их следует «признать».
Руководитель Госдепа заявил, что именно такой логикой руководствуется американская сторона. Однако он так и не пояснил, какие именно обстоятельства имеются в виду в случае с Крымом и в случае с Голанскими высотами.
25 марта США официально признали Голанские высоты территорией Израиля. С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем и объявлена им своей территорией.
В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле отреагировали на слушания по импичменту Трампу В Кремле отреагировали на слушания по импичменту Трампу Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов Нарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД Нарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД
Комментарии200 
Теги:
США , В мире , Политика , Госдеп США , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 4
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение