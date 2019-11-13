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Рекордные морозы принёс в США воздух из Сибири 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Рекордные морозы принёс в США воздух из Сибири
Фото: News.ru
Заморозки и снегопады обрушились на восточную часть Соединённых Штатов. Виной всему воздушные массы, пришедшие из Сибири.
Как сообщил телеканал CBS, в Чикаго температура и вовсе опустилась до минус 13 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1986 году.
По словам специалиста Национальной метеорологической службы Кевина Бирка, такие морозы более характерны для середины января, нежели для середины ноября.
Это, вероятно, самая низкая отметка термометра, которую мы достигали, и это может побить рекорд во всем регионе, — пояснил Брик.
Сообщается также, что Буффало и Детройт накрыли снегопады. Уровень осадков составляет примерно 25 см. Такая же ситуация в штатах Мэн и Вермонт. В штате Миннесота озёра уже покрылись льдом. Они замёрзли на несколько недель раньше, чем обычно. По данным телеканала, холода могут затронуть 222 из 327 миллионов американцев.
На Среднем Западе из-за погоды были перебои с транспортом и произошли несколько несчастных случаев. В чикагском аэропорту О'Хара самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы, пассажиры не пострадали.
Скоро сильные морозы придут и в Россию. Синоптики предупреждают, что резко похолодать может уже 14 ноября, писал News.ru.
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Теги:
США , Погода , Чикаго
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