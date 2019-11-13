Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий теле-шоу отпраздновал канун импичмента Дональда Трампа 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Ведущий теле-шоу отпраздновал канун импичмента Трампа
Фото: РИА Новости
Ведущий американской юмористической программы Late Show Стивен Кольбер отметил канун начала открытых слушаний по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа.
Во время передачи Кольбер напомнил зрителям, что в Нью-Йорке за сутки резко похолодало, а это означает, что начался его любимый период в году. Как выяснилось, он имел в виду не предновогоднюю пору.
Завтра первый день публичных слушаний по импичменту. Я так взволнован, что не смогу уснуть. Впрочем, как и каждую ночь президентства Трампа, — сказал телеведущий.
После этих слов он попросил выкатить на сцену рождественскую ёлку, украшения которой напоминали о неудачах администрации американского лидера.
Как писал News.ru, палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа в конце сентября. Первые открытые слушания по этому вопросу пройдут 13 ноября.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
News.ru: последние новости
Трамп продлил на год санкции в отношении Ирана, введённые в 1979 году Трамп продлил на год санкции в отношении Ирана, введённые в 1979 году Бывший пресс-секретарь Трампа выбыл из шоу «Танцы со звёздами» Бывший пресс-секретарь Трампа выбыл из шоу «Танцы со звёздами» Книга уволенного Трампом Болтона может выйти в США накануне выборов Книга уволенного Трампом Болтона может выйти в США накануне выборов 
Теги:
США , В мире , Стивен Кольбер , Дональд Трамп , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 41
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 796
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 31
Россиянка с 40 квартирами осталась без авто из-за ЖКХ
Россиянка с 40 квартирами осталась без авто из-за ЖКХ
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 11
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение