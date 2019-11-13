Ведущий теле-шоу отпраздновал канун импичмента Трампа

Ведущий теле-шоу отпраздновал канун импичмента Дональда Трампа

Во время передачи Кольбер напомнил зрителям, что в Нью-Йорке за сутки резко похолодало, а это означает, что начался его любимый период в году. Как выяснилось, он имел в виду не предновогоднюю пору.

Завтра первый день публичных слушаний по импичменту. Я так взволнован, что не смогу уснуть. Впрочем, как и каждую ночь президентства Трампа, — сказал телеведущий.

После этих слов он попросил выкатить на сцену рождественскую ёлку, украшения которой напоминали о неудачах администрации американского лидера.

Как писал News.ru, палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа в конце сентября. Первые открытые слушания по этому вопросу пройдут 13 ноября.