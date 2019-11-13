Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400

Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, подобные предложения Трампа по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном Эрдогану на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

По данным издания, предложения Трампа, вероятно, «приведут в ярость» законодателей в палате представителей США, которые в октябре поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

В минувшее воскресенье США потребовали от Турции избавиться от С-400.

Напомним, ранее в среду высокопоставленный представитель вашингтонской администрации заявил, что Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе создания американских многоцелевых истребителей F-35, но для их достижения необходимо «урегулировать проблему» вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.