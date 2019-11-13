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Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 48 минут назад
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и «обходной путь» решения ситуации с санкциями за покупку российских ЗРК С-400, пишут американские СМИ.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, подобные предложения Трампа по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном Эрдогану на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
По данным издания, предложения Трампа, вероятно, «приведут в ярость» законодателей в палате представителей США, которые в октябре поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.
В минувшее воскресенье США потребовали от Турции избавиться от С-400.
Напомним, ранее в среду высокопоставленный представитель вашингтонской администрации заявил, что Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе создания американских многоцелевых истребителей F-35, но для их достижения необходимо «урегулировать проблему» вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Комментарии17 
Теги:
США , Армия , В мире , Биологическое оружие , Санкции США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Washington Post , РИА Новости , Турция
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