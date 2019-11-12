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Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу
Фото: © Neil Hall/Pool Photo via AP
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter неправительственной организации The Carter Center.
"Бывший президент США Джимми Картер сегодня вечером был помещен в больницу при Университете Эмори для процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за его недавних падений, — указывается в заявлении. — Процедура намечена на завтрашнее утро". По словам представителей центра, вместе с ним в больнице находится его жена Розалин.
95-летний Картер 21 октября был госпитализирован с переломом костей таза, но уже через несколько дней его выписали из больницы. Бывший глава государства упал у себя дома. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра.
Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. С 1947 по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году — губернатором родного штата.
Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.
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Теги:
США , В мире , Джеймс Картер , Джеральд Форд , Республиканская партия США
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