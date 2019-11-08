Трамп обвинил власти Нью-Йорк в атаках

Трамп заявил, что власти штата Нью-Йорк атакуют его за благотворительность

Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг постановил, что Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата против благотворительных организаций президента США.

"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный в истории, кто направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность, не берет никакой платы за расходы, и подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк", — говорится в заявлении Трампа на его странице в Twitter.

Президент настаивает, что почти все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк "сознательно искажает суть (судебного) соглашения в политических целях".

"Мы урегулировали иск с пониманием того, что все средства, которые были (собраны) ранее в фонде, пошли на благотворительность", — заявил президент, указав, что суд отклонил требование генпрокурора о выплате процентов, штрафов и компенсации другого ущерба.

Он добавил, что "будет счастлив" перечислить 2 миллиона долларов ряду благотворительных организаций, включая музей истории Холокоста, находящийся в США.

Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели. Однако передача штабу средств, изначально собранных на благотворительность, была нарушением закона, счел суд. Формально Трампа признали виновным в "нарушении обязанностей попечителя" фонда.

До этого стороны пришли к соглашению об урегулировании дела без проведения процесса, а выплату компенсаций оставили на усмотрение судьи. Трамп неоднократно обвинял власти Нью-Йорка в политической предвзятости и заявлял, что намерен выиграть дело.