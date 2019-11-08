Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что власти штата Нью-Йорк атакуют его за благотворительность 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Трамп обвинил власти Нью-Йорк в атаках
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда в штате Нью-Йорк, который установил, что благотворительный фонд Трампа нарушал закон, когда передавал собранные средства в избирательный штаб политика.
Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг постановил, что Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата против благотворительных организаций президента США.
"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный в истории, кто направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность, не берет никакой платы за расходы, и подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк", — говорится в заявлении Трампа на его странице в Twitter.
Президент настаивает, что почти все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк "сознательно искажает суть (судебного) соглашения в политических целях".
"Мы урегулировали иск с пониманием того, что все средства, которые были (собраны) ранее в фонде, пошли на благотворительность", — заявил президент, указав, что суд отклонил требование генпрокурора о выплате процентов, штрафов и компенсации другого ущерба.
Он добавил, что "будет счастлив" перечислить 2 миллиона долларов ряду благотворительных организаций, включая музей истории Холокоста, находящийся в США.
Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели. Однако передача штабу средств, изначально собранных на благотворительность, была нарушением закона, счел суд. Формально Трампа признали виновным в "нарушении обязанностей попечителя" фонда.
До этого стороны пришли к соглашению об урегулировании дела без проведения процесса, а выплату компенсаций оставили на усмотрение судьи. Трамп неоднократно обвинял власти Нью-Йорка в политической предвзятости и заявлял, что намерен выиграть дело.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Последние новости
Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной
Комментарии 
Теги:
США , В мире , Дональд Трамп , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отмену советских законов в России просрочили
Отмену советских законов в России просрочили 22
Макрон спрогнозировал будущее России
Макрон спрогнозировал будущее России 665
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова» 29
Самолет загорелся на взлетной полосе в Хабаровске
Самолет загорелся на взлетной полосе в Хабаровске 8
Учительница сожгла лицо ребенку
Учительница сожгла лицо ребенку
Видео
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение