В США признали принадлежность Крыма России

Посольство Украины США возмутила публикация издания The New York Times, проиллюстрированная картой с российским Крымом

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — говорится в сообщении посольства.

В статье говорится о планах украинского бизнесмена Игоря Коломойского построить горнолыжный курорт на территории горного массива Свидовец в Карпатах. Одна из иллюстраций статьи — карта региона, на которой территория Украины обозначена белым цветом, а другие территории окрашены серым. Серым оказался и Крымский полуостров, который в 2014 году вошел в состав России, однако Украина считает его «временно оккупированной территорией».