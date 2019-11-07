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В США признали принадлежность Крыма России 

Рамблер 24 минуты назад
Посольство Украины в США возмутила публикация издания The New York Times, проиллюстрированная картой с российским Крымом.
«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — говорится в сообщении посольства.
В статье говорится о планах украинского бизнесмена Игоря Коломойского построить горнолыжный курорт на территории горного массива Свидовец в Карпатах. Одна из иллюстраций статьи — карта региона, на которой территория Украины обозначена белым цветом, а другие территории окрашены серым. Серым оказался и Крымский полуостров, который в 2014 году вошел в состав России, однако Украина считает его «временно оккупированной территорией».
Редактор:  Мария Королева
Теги:
США , В мире , Республика Крым
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