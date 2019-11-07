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The New York Times «отнял» Крым у Украины 

Свободная пресса 6 часов назад
Посольство Украины в США возмутилось публикацией в издании The New York Times, проиллюстрированной картой с российским Крымом.
«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — говорится в сообщении.
Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Деннис Ортблад в своей статье для специализированного издания The National Interest поделился мнением, что руководству Соединённых Штатов следует признать Крым частью России.
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Теги:
США , В мире , Госдеп США , New York Times , Республика Крым
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