Посольство Украины в США возмутилось публикацией в издании The New York Times, проиллюстрированной картой с российским Крымом.
«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — говорится в сообщении.
Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Деннис Ортблад в своей статье для специализированного издания The National Interest поделился мнением, что руководству Соединённых Штатов следует признать Крым частью России.