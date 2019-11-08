Трамп готов обнародовать еще один разговор с Зеленским

Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским . Глава вашингтонской администрации рассказал об этом в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

Президент говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.