Медведев рассказал о политике России в Азии 

Россия выступает за конструктивные отношения с Азией и не собирается оказывать давление на какие-либо страны, передает РИА «Новости» заявление российского премьера Дмитрия Медведева.
Об этом он рассказал в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН.
Он отметил, что роль Москвы в Азии должна быть созидательной.
"Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы", — пояснил он.
Он добавил, что РФ в Азии продолжит работу по всем направлениям и в различных форматах — двусторонних и многосторонних.
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