Медведев рассказал о политике России в Азии

Россия выступает за конструктивные отношения с Азией и не собирается оказывать давление на какие-либо страны, передает РИА «Новости» заявление российского премьера Дмитрия Медведева

Об этом он рассказал в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН.

Он отметил, что роль Москвы в Азии должна быть созидательной.

"Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы", — пояснил он.

Он добавил, что РФ в Азии продолжит работу по всем направлениям и в различных форматах — двусторонних и многосторонних.

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