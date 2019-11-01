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Армия США меняет калибр патронов из-за России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Готовятся к «большой войне»: армия США меняет калибр
Фото: twitter.com / @CENTCOM
Армия США решила сменить калибр патронов своего стрелкового оружия из-за усовершенствованной экипировки российских и китайских военных, отмечают СМИ. Перевооружение входит в план подготовки Вашингтона к «большой войне», американские военные рассчитывают получить новые патроны уже к 2023 году.
Военные США планируют оснастить новейшее стрелковое оружие патронами калибра 6,8 мм вместо 5,56 мм. Перевооружение американской армии связано с усовершенствованием экипировки китайских и российских военных, отмечает портал Popular Mechanics.
Патроны калибра 6,8 мм могут пробивать бронежилет на большой дистанции, отмечают аналитики портала, а само перевооружение является частью общего перехода к «большой войне» с Китаем и Россией. Американские военные опасаются, что патроны калибра 5,56 мм будут неэффективны против экипировки противника в случае возможного конфликта между странами.
Новые пули будут использоваться в модернизованном стрелковом оружии, в частности, в следующем поколении автомата М4А1 и пулемета М249. При этом патроны калибра 5,56 мм, которые США намерены заменить, используются в винтовках М16. Данный тип оружия популярен в странах НАТО, пока неизвестно будет ли винтовка модернизирована под пули калибром 6,8 мм.
При этом американские военные уверены, что патроны калибром 5,56 мм постепенно уходят в прошлое. Как отмечают аналитики Popular Mechanics, этот тип боеприпасов имеет смешанную эффективность, которая сильно зависит от расстояния до цели.
В свою очередь, пуля калибра 6,8 мм могут вместить больше пороха, что повышает ее скорость и бронебойные способности. В частности, новый патрон лучше проникает в бронежилеты со стальными или керамическими пластинами. В настоящее время в США за контракт на производство этого типа боеприпасов конкурируют три компании — General Dynamics / True Velocity, Textron и Sig Sauer. Пока армия США не выбрала, кому отдать тендер на создание патронов калибра 6,8 мм, однако планирует оснастить ими первые экземпляры новейшего оружия уже к 2023 году.
В то же время обновление калибра патронов лишь верхушка изменений, которые происходят в армии США. К примеру, в конце августа американские военные испытали новую крылатую ракету наземного базирования. В Пентагоне заявили, что ракета была запущена с наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, пролетев более 500 км.
Испытания проходили на острове Сан-Николас, снаряд был вариантом крылатой ракеты «Томагавк» и обладал обычной (неядерной) конфигурацией. Как отмечал представитель минобороны США подполковник Роберт Карвер, испытания прошли успешно.
К слову, новая крылатая ракета США попадает под тип вооружений, который был запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ перестал существовать 2 августа, когда Вашингтон и Москва вышли из соглашения.
ДРСМД был подписан в 1987 году между СССР, правопреемницей которого является РФ, и США. Договор продолжительное время был краеугольным камнем международной безопасности и ликвидировал целый класс ракет на территории Европы. По соглашению Москва и Вашингтон уничтожили ракеты малой дальности (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км) наземного базирования.
Начиная с 2013 года США систематически обвиняли Россию в нарушении договора, в частности, американскую сторону не устраивала российская ракета с индексом 9М729. Москва же отвергала все подозрения о несоответствии снаряда ДРСМД.
Вашингтон заявил о планах по выходу из соглашения в 2018 году, обвинив в этом российскую сторону. В свою очередь Москва пообещала зеркально ответить на действия США. Впоследствии стороны пытались с помощью переговоров спасти ДРСМД, однако в итоге летом 2019 года договор был расторгнут.
При этом новая американская крылатая ракета США вызывает сильную обеспокоенность у Москвы. В МИД России отмечали, что ее испытания через несколько недель после развала ДРСМД указывают на то, что американцы заранее готовились к выходу из соглашения. Вашингтон твердо намерен «вести дело к наращиванию дестабилизирующего потенциала» в сфере, которая регулировалась договором, подчеркнули в ведомстве.
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Теги:
США , Армия , Оружие , Статьи , Министерство обороны , МИД , Пентагон , НАТО , Китай
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