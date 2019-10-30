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Обаму незаконно проспонсировали арабы 

Lenta.ru 38 минут назад
Обаму незаконно проспонсировали арабы
Фото: Kathy Willens / AP
Бизнесмены из Саудовской Аравии проспонсировали торжества по случаю переизбрания Барака Обамы на пост президента США в 2012 году, что запрещено законом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы суда и анализ финансовых данных.
Отмечается, что сотни тысяч долларов на мероприятия и ради снимков с Обамой отправил шейх Мохаммед Аль-Рахбани (Mohammed Al Rahbani). При этом закон о выборах в США запрещает иностранцам делать подобные политические взносы, ограничение касается и распространенной практики фотографироваться с политиком в обмен на пожертвования. В этой связи деньги для инаугурационного комитета были проведены через посредника — американского предпринимателя и мецената Имаада Зубери.
49-летний Зубери профессионально занимается сбором средств, за последние годы он работал как с демократами, так и с республиканцами. Он, в частности, был главным сборщиков в штабе Хиллари Клинтон, а затем переключился на Дональда Трампа.
При этом с Аль-Рахбани Зубери оказался нечестен: он передал в комитет Обамы лишь 97,5 тысячи долларов из 850 тысяч. Остальные деньги мужчина присвоил себе. Он также пытался заставить саудовца и его делового партнера пожертвовать больше денег под предлогом доплатить за слишком большое число людей на фотосессии с президентом.
В октябре Зубери согласился признать себя виновным во внесении взносов в избирательные кампании нескольких американских политиков от имени иностранных граждан. Он также собирается признать вину в сокрытии своей работы в качестве иностранного агента. При этом обвинение считает, что мужчина работал не только от имени Аль-Рахбани, но и ряда других иностранцев. Агентство подчеркивает, что в деле не объясняется, почему саудовец хотел участвовать в американских политических кампаниях.
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Теги:
США , В мире , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Саудовская Аравия
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