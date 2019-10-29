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NBC: Трамп исказил часть информации о ликвидации главаря ИГ и разгласил секретные данные 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади привел неверные данные о некоторых подробностях, касающихся операции, а также разгласил секретные сведения. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC.
По словам его источников из числа бывших и действующих официальных лиц, высказывания Трампа вызвали недовольство у некоторых американских военных и сотрудников разведывательных служб. Они полагают, что президент США раскрыл сведения, касающиеся сбора разведывательных данных американской стороной, а также методов работы спецподразделений. Это якобы может осложнить для США проведение аналогичных операций в будущем.
По словам источников, нежелательным, в частности, было раскрытие информации о захвате в ходе операции ряда подручных главаря ИГ. Как отмечается в публикации, американские военные и сотрудники разведки не хотели, чтобы в террористической группировке знали об этом до завершения допросов указанных боевиков. Телеканал констатирует, что президент США имеет право раскрывать секретную информацию, если считает это нужным. Вместе с тем в публикации подчеркивается, что Трамп часто разглашает значительно больше сведений, чем рекомендуют ему помощники.
Телеканал констатирует, что некоторые подробности, приведенные Трампом, сомнительны. В частности, представители Пентагона признались, что не понимают, откуда Трамп мог узнать, что главарь ИГ перед ликвидацией плакал и кричал.
27 октября Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.
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Теги:
США , В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Исламское государство , телеканал NBC
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