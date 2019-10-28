Трамп сходил на бейсбол и был освистан 

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией 27 октября посетил бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros. В тот момент, когда на экране появилось изображение американского лидера, болельщики начали освистывать его.
Более того, на трибунах стали звучать разные лозунги, в том числе: «За решетку его!», сообщает РИА Новости.
Американский президент сделал вид, что ничего не слышит. Он просто стоял, улыбался и хлопал в ладоши.
Ранее News.ru сообщал, что Секретная служба США допросила американского рэпера Эминема из-за неких угроз в его треках в адрес главы Белого дома Дональда Трампа и его дочери Иванки. Угрозы силовики могли увидеть в строках Эминема, которые он зачитал в феврале 2017 году на церемонии BET Hip Hop Awards. Тогда рэпер назвал Дональда Трампа «камикадзе», чья политика может привести к «ядерному холокосту».