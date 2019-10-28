Трамп сходил на бейсбол и был освистан

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией 27 октября посетил бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros. В тот момент, когда на экране появилось изображение американского лидера, болельщики начали освистывать его.

Более того, на трибунах стали звучать разные лозунги, в том числе: «За решетку его!», сообщает РИА Новости.

Американский президент сделал вид, что ничего не слышит. Он просто стоял, улыбался и хлопал в ладоши.