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Трамп сходил на бейсбол и был освистан 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Трамп сходил на бейсбол и был освистан
Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией 27 октября посетил бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros. В тот момент, когда на экране появилось изображение американского лидера, болельщики начали освистывать его.
Более того, на трибунах стали звучать разные лозунги, в том числе: «За решетку его!», сообщает РИА Новости.
Американский президент сделал вид, что ничего не слышит. Он просто стоял, улыбался и хлопал в ладоши.
Ранее News.ru сообщал, что Секретная служба США допросила американского рэпера Эминема из-за неких угроз в его треках в адрес главы Белого дома Дональда Трампа и его дочери Иванки. Угрозы силовики могли увидеть в строках Эминема, которые он зачитал в феврале 2017 году на церемонии BET Hip Hop Awards. Тогда рэпер назвал Дональда Трампа «камикадзе», чья политика может привести к «ядерному холокосту».
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Теги:
США , В мире , Эминем , Дональд Трамп , РИА Новости
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