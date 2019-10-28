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США отказали России в передаче летчика Ярошенко 

Газета.Ru + ещё 2 50 минут назад
Американские власти отказались передать России осужденного Константина Ярошенко, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Ярошенко отбывает заключение в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте.
Сам Ярошенко отметил, что не верит в такое решение, так как возвращение в Москву Марии Бутиной, также отбывавшей заключение в тюрьме в США, вселило в него надежду.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков.
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Теги:
США , Видео , В мире , Константин Ярошенко , Мария Бутина , газета "Известия" , Москва
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