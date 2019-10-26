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Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних 

РИА Новости + ещё 1 13 минут назад
Трамп пожаловался главе Apple на новые iPhone
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
В новых iPhone этой кнопки нет, весь фронт смартфона занимает экран. Круглая кнопка внизу устройства исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним телефоном от Apple c кнопкой на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.
"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" — написал Трамп.
Твит Трампа косвенно подтверждает, что он пользуется iPhone. Трампа уже критиковали политические противники за то, что он пользуется личным телефоном. С точки зрения критиков, это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.
Предшественник Трампа Барак Обама долгое время признавался, что спецслужбы не позволяют ему завести iPhone. Обама довольствовался морально устаревшим на тот момент телефоном Blackberry с проприетарной системой защиты. К концу своего президентства Обама все же получил в пользование iPhone, но большинство функций на нем были отключены спецслужбами.
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Теги:
США , В мире , Гаджеты , Наука и техника , Барак Обама , Тим Кук , Дональд Трамп , Apple
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