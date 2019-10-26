Трамп пожаловался главе Apple на новые iPhone

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних

В новых iPhone этой кнопки нет, весь фронт смартфона занимает экран. Круглая кнопка внизу устройства исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним телефоном от Apple c кнопкой на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" — написал Трамп.

Твит Трампа косвенно подтверждает, что он пользуется iPhone. Трампа уже критиковали политические противники за то, что он пользуется личным телефоном. С точки зрения критиков, это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.