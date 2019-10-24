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Эминем допрошен секретной службой США из-за угроз Трампу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Эминем допрошен секретной службой из-за угроз Трампу
Фото: Reuters
Секретная служба США допросила американского рэпера Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) из-за песни, в которой присутствуют угрозы в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы службы.
Издание пишет, что речь идет о композиции Framed из альбома Revival 2017 года. В песне Eminem резко высказывается в отношении Трампа и его дочери Иванки. Позже, в декабре 2018 года Eminem выпустил песню Ringer, в которой рассказал о том, как его допрашивала секретная служба, в тот раз в самой службе эту информацию не комментировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Buzzfeed.
Издание сообщает, что на этой неделе в ответ на запрос получило от ведомства 40 страниц документа, подтверждающего, что в январе 2018 года музыкант действительно был вызван на допрос по поводу «угрожающего текста» его песни. Секретная служба отмечает, что рэпер проявил «ненадлежащее поведение» и посредством рэпа «угрожал находящемуся под защитой лицу».
Служба подчеркивает, что Eminem ранее также использовал «угрожающие высказывания в отношении президента США и его семьи». Ведомство уточняет, что текст песни рассматривался на собрании сотрудников службы, и было принято решение не передавать дело федеральной прокуратуре.
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Комментарии
США , Шоу-бизнес , Эминем , Дональд Трамп , РИА Новости
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