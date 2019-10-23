Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО рассказали о недоверии к России 

Lenta.ru + ещё 2 23 минуты назад
НАТО не рассматривает предлагаемый Россией мораторий на ракеты. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
По его словам, Москва призывает запретить развертывание крылатых ракет с ядерными боеголовками в Европе, однако «это предложение не внушает доверия» и «не представляется реальным». Генсек пояснил, что это связано с тем, что Россия якобы уже развернула систему, нарушающую Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Столтенберг также сообщил, что Китай не соглашается стать частью диалога по вопросам контроля над вооружениями. При этом обсуждать с Пекином тему необходимо, потому что его военный потенциал растет.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет разрабатывать запрещенные ранее ДРСМД вооружения в ответ на испытания, проведенные США. Он отметил, что подобное вооружение не будет нигде размещаться, пока это не сделает американская сторона.
Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Последние новости
Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Комментарии1
США , Армия , Видео , Оружие , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , МИД , НАТО , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школьники отправились на поиски маньяка
Российские школьники отправились на поиски маньяка1
«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов
«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов18
ЧП в небе: в двигатель самолета залетела птица
ЧП в небе: в двигатель самолета залетела птица2
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира7
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР51
Видео
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
06:18
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Общество
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
00:48
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Армия Войска
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
02:15
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
Криминал Другое
Появились подробности о состоянии Малышевой
00:58
Появились подробности о состоянии Малышевой
Шоу-бизнес Другое
Крымский мост испытали гружеными вагонами
04:04
Крымский мост испытали гружеными вагонами
Общество
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
04:24
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
В мире Конфликты
Посол США на Украине сдал Трампа
05:53
Посол США на Украине сдал Трампа
В мире
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
00:54
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
Происшествия
Россияне появились на границе Сирии и Турции
01:33
Россияне появились на границе Сирии и Турции
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение