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Жена Бута допустила перевод супруга в другую тюрьму в США 

Газета.Ru + ещё 1 26 минут назад
Жена Бута допустила его перевод в другую тюрьму
Фото: ТАСС
Россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в тюрьме в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев, зимой могут отправить в тюрьму менее строгого режима. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала его жена Алла.
По ее словам, это, возможно, произойдет в декабре или январе.
Женщина уточнила, что Бута об этом уже предварительно уведомили.
Она также рассказала, что с 2012 года у ее супруга накопилось много положительных баллов.
"Поэтому новая тюрьма должна по строгости быть уровнем ниже", — добавила Бут.
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США , В мире , Убийство , Виктор Бут , газета "Известия"
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