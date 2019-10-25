Жена Бута допустила его перевод в другую тюрьму

Жена Бута допустила перевод супруга в другую тюрьму в США

Россиянина Виктора Бута , который отбывает наказание в тюрьме в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев, зимой могут отправить в тюрьму менее строгого режима. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала его жена Алла.

По ее словам, это, возможно, произойдет в декабре или январе.

Женщина уточнила, что Бута об этом уже предварительно уведомили.

Она также рассказала, что с 2012 года у ее супруга накопилось много положительных баллов.