Сенаторы США требуют официального запроса на импичмент

Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента

"Резолюция Линдси Грэма-Макконнелла: призываем палату представителей до начала расследования по импичменту в отношении президента Трампа проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент", — говорится в Twitter Грэма.

Ранее влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить в сенате резолюцию об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Автором данной резолюции вместе с Грэмом выступил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Грэм подчеркнул, что в начале процедуры были упущены важные шаги, которые делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. В частности, республиканцам в конгрессе ограничен доступ к этому процессу. Грэм также подчеркнул, что ни одна из процедур, которая была проведена республиканцами в ходе запроса на импичмент экс-президента США Билла Клинтона , не была выполнена демократами.

Ранее лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол Джим Джордан и Девин Нуньес тоже пожаловались на закрытость процесса и в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента Трампа дать публичные показания перед конгрессом.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена , который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.