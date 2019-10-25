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Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Сенаторы США требуют официального запроса на импичмент
Фото: Reuters
Сенатор Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвали палату представителей США проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент перед тем, как начать расследование по импичменту президента Дональда Трампа, говорится в официальном аккаунте в Twitter Линдси Грэма.
"Резолюция Линдси Грэма-Макконнелла: призываем палату представителей до начала расследования по импичменту в отношении президента Трампа проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент", — говорится в Twitter Грэма.
Ранее влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить в сенате резолюцию об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Автором данной резолюции вместе с Грэмом выступил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Грэм подчеркнул, что в начале процедуры были упущены важные шаги, которые делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. В частности, республиканцам в конгрессе ограничен доступ к этому процессу. Грэм также подчеркнул, что ни одна из процедур, которая была проведена республиканцами в ходе запроса на импичмент экс-президента США Билла Клинтона, не была выполнена демократами.
Ранее лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес тоже пожаловались на закрытость процесса и в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента Трампа дать публичные показания перед конгрессом.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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Комментарии
США , В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Майкл Маккол , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Джим Джордан , Линдси Грэм , Билл Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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