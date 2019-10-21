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«Хрущев, ты лучший»: как Клинтон посмеялась над Трампом 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
«Хрущев, ты лучший»: Клинтон посмеялась над Трампом
Фото: Газета.Ru
Хиллари Клинтон высмеяла письмо, которое Дональд Трамп отправил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с военной операцией в Сирии. Бывшая соперница Трампа на выборах выложила в Twitter «письмо Кеннеди Хрущеву», написанное с использованием грубой лексики якобы в разгар Карибского кризиса.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высмеяла письмо, которое американский президент Дональд Трамп отправил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану несколькими днями ранее. Шутку она опубликовала в Twitter.
«Нашла в архивах…» — написала Клинтон, приложив «скан» письма, которое 35-й президент США Джон Кеннеди якобы отправил советскому генсеку Никите Хрущеву в разгар Карибского кризиса 16 октября 1962 года.
Шуточное «письмо» напечатано на официальном бланке Белого дома. Текст его следующий:
Кеннеди якобы просит Хрущева «убрать свои ракеты с Кубы». «Все скажут: „Ей-ей! Хрущев! Ты лучший! Я тебе еще звякну. Обнимаю, Джон Фицджеральд Кеннеди“. При этом в тексте „письма“ присутствует большое количество ненормативной лексики.
Карибский кризис — политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, вызванное размещением Вашингтоном ядерного оружия в Турции в 1961 году, а затем тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне и апокалипсису, но разрешился благодаря дипломатическим усилиям сторон. После него началась постепенная разрядка международной напряженности, но „холодная война“ между советским блоком и Западом продолжалась до 1991 года.
9 октября, в день начала турецкой армией операции „Источник мира“, президент США Дональд Трамп направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, написанное в довольно странном стиле для корреспонденции столь высокого уровня. Послание впервые опубликовал журналист Fox Business, а впоследствии его подлинность подтвердили источники телеканала CNN в Белом доме.
»Дорогой мистер президент! Давайте договоримся по-хорошему. Вы же не хотите нести ответственность за резню тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики — а это мы запросто. Пробник вы уже получили.
Я много трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не подведите же весь остальной мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум (командующий отрядами курдской самообороны. — «Газета.Ru») надеется на переговоры с вами и готов предложить такие уступки, каких свет не видывал. Конфиденциально прилагаю копию его письма на мое имя.
История не забудет, если вы поступите правильно и гуманно. И если нет — то вас запомнят как дьявола, если хороших вещей не случится. Не жести! Не будь дураком. Я позвоню попозже. Искренне ваш, Дональд Трамп».
При этом Эрдоган выбросил письмо в мусорное ведро, не став распечатывать конверт, утверждают источники «Би-би-си». Турецкий лидер заявил, что не забудет письма Трампа. Эрдоган подтвердил, что письмо «не имело ничего общего с вежливостью».
В то же время он добавил, что взаимное уважение стран не позволяет ставить этот инцидент на повестку дня и пообещал принять меры, когда придет время.
Сами курды при этом всерьез намеревались попросить у России военной помощи и защиты от турок. Поводом для таких заявлений стал отказ США, ранее поддерживавших курдские формирования, защищать своих союзников. В Пентагоне заявили, что США на такое «не подписывались» и сил для сдерживания турецких танков у них в регионе недостаточно.
«Способны вы защитить мой народ и остановить бомбардировки, или нет? Мне нужно знать это, потому что, если вы не способны сделать этого, мне придется заключить договор с Россией и ее правительством, чтобы позвать их авиацию защитить регион», — заявил известный полевой командир курдов Мазлум Абди американскому спецпредставителю при международной коалиции в Сирии.
Впоследствии, после двух недель боевых действий, Анкара приостановила военную операцию. Курдские вооруженные формирования отступили на восточный берег Евфрата, а ранее подконтрольный им и американским военным город Манбидж перешел под контроль Сирии и российской военной полиции.
Трамп заявил, что курдов может защищать «хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт» — Вашингтон, отметил он, «под таким не подписывался». Глава Пентагона Марк Эспер, в свою очередь, назвал ситуацию на севере Сирии «ужасной» для американских военных, оказавшихся между турками и сирийцами. Вскоре солдат США вывели из региона.
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Комментарии
США , В мире , Статьи , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Хиллари Клинтон , Джон Кеннеди , Дональд Трамп , Пентагон , Газета.Ru , CNN , BBC News , Сирия
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