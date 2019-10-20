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США получили новый боевой лазер 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
США получили новый боевой лазер
Фото: The Drive
Американские военные получили новую систему лазерного оружия. В ближайшее время она будет установлена на десантный корабль-док ВМС США «Портленд», сообщает The Drive.
Систему разместят на корабле в опытных целях.
Боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL-TM, был доставлен на базу американского флота в штате Калифорния. Мощность лазерного луча данной системы достигает 150 киловатт, что позволяет поражать, например, небольшие катера и беспилотники на расстоянии как минимум трех километров.
О планах оснащения «Портленда», новейшего десантного корабля-дока, лазерной системой было официально объявлено в 2018 году. Тогда же американские военные сообщали, что испытать вооружение планируется в четвертом квартале 2019-го.
В предыдущие годы США неоднократно испытывали различные лазерные системы как на кораблях, так и на воздушных судах. Еще в 2012-м на одном из американских миноносцев тестировался лазер LaWS, а в 2017-м компания Raytheon по заказу Пентагона испытала боевой лазер для оснащения вертолетов «Апач».
В Вооруженных силах России, согласно открытым данным, поставлен на боевое дежурство сухопутный лазерный комплекс «Пересвет». По мнению экспертов, его можно применять для противодействия беспилотникам и для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет от разведывательных спутников, однако работа комплекса пока не демонстрировалась.
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Комментарии
США , Армия , В мире , Оружие , Пентагон
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