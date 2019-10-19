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В США связали массовую стрельбу с националистами «Азова» 

Lenta.ru 37 минут назад
В США связали акты террора с «Азовом»
Фото: Reuters
Украинская праворадикальная организация «Азов» может быть связана со случаями стрельбы в США и должна быть внесена в список террористических организаций. С таким обращением к госсекретарю Майку Помпео обратились 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом, заявление доступно на сайте конгрессмена.
В частности, стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, утверждал, что он тренировался в батальоне и носил связанную с «Азовом» символику. Кроме того, преступники, расстрелявшие людей в калифорнийском Повее и техасском Эль-Пасо, говорили, что восхищались Таррантом.
«Связь между "Азовом" и актами террора в Америке ясна», — сделали вывод конгрессмены.
Они напомнили, что в 2018 году конгресс запретил США выделять средства в тех случаях, если они могут быть использованы для финансирования «Азова». Кроме того, о нарушениях прав человека со стороны батальоны, а также пытках заявляла ООН.
«Несмотря на эти факты, "Азов" годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан», — отметили члены палаты представителей.
Они потребовали объяснить, почему организация не была внесена в FTO — список международных террористических организаций. Согласно критериям Госдепа, для включения в список необходимо соответствие следующим пунктам: организация должна быть зарубежной, иметь потенциальную возможность участия в терроризме, угрожать безопасности граждан США, либо международным отношениям и экономическим интересам Вашингтона. Авторы обращения добавили, что в список должны быть занесены и другие иностранные националистические группы.
Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.
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Комментарии
США , В мире , Криминал , ООН , Госдеп США , Новая Зеландия
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