Клинтон назвали «разжигателем войны»

Претендент на право представлять Демократическую партию в президентских выборах в США Тулси Габбард высказалась в адрес кандидата на пост президента страны в 2016 году Хиллари Клинтон . Соответствующую публикацию она сделала в своем Twitter.

Уточняется, что она ответила на обвинения Клинтон, которая ранее назвала Габбард "любимым кандидатом русских". Представитель Демократической партии заявила, что Клинтон является "королевой среди разжигателей войны".

Габбард также отметила, что бывший кандидат в президенты США олицетворяет коррупцию, а также представляет "гниль, которая разъедает Демократическую партию".