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Глава Пентагона отправится на Ближний Восток 19 октября 

RT на русском 1 час назад
Глава Пентагона отправится на Ближний Восток
Фото: AFP
Глава Пентагона Марк Эспер совершит визит на Ближний Восток 19 октября для посещения военных баз США и международной коалиции и получения актуальной информации по операциям в регионе.
«Завтра (в субботу, 19 октября. — RT) я вылетаю на Ближний Восток, чтобы посетить наши войска и международных партнёров и получить информацию по другим важным операциям в регионе», — цитирует министра обороны США РИА Новости.
Кроме того, Эспер планирует на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии.
«Я рассчитываю встретиться в Брюсселе с турецкими и другими коллегами, чтобы подтвердить важность долговременного политического разрешения ситуации в Сирии», — уточнил он.
Ранее Эспер провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром и призвал обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии.
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США , В мире , Марк Эспер , Хулуси Акар , Пентагон , НАТО , РИА Новости
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