Одинокая женщина завела 300 ручных крыс и пожалела

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, сотни ручных крыс захватили фургон, где жила бездомная женщина. Об этом сообщает газета The San Diego Union-Tribune.

Фургон был припаркован возле магазина в одном из фешенебельных районов города. Соседи стали замечать грызунов, которые копошились рядом с машиной, и в итоге пожаловались в правоохранительные органы

«С первого взгляда было ясно, что крыс огромное количество, — рассказывает одна из сотрудниц полиции, приехавшая по вызову. — Они жили в фургоне, приходили туда и снова уходили». Салон кишел крысами, которые грызли обивку, прыгали по консоли, прятались под дверными панелями и внутри сидений.

Хозяйка машины объяснила, что работает в магазине, но из-за отсутствия жилья ей пришлось поселиться в фургоне. Она держала пару ручных крыс, но не уследила за ними и позволила расплодиться. Вскоре ситуация вышла из-под контроля. Каждые четыре недели самки рожали дюжину крысят, те подрастали и через десять недель тоже давали приплод. Женщина продолжала поить и кормить множащихся питомцев, но не могла справиться со всеми. Когда пришли полицейские, она взмолилась о помощи.

За два дня представители местного отделения общества защиты животных Humane Society поймали в фургоне 320 крыс, преимущественно детенышей. Многие самки были беременны. Теперь грызунам подыскивают новых хозяев.

В 2009 году сообщалось, что Крысий остров на Аляске, входящий в состав архипелага Алеутских островов, избавили от крыс, благодаря которым остров получил свое название. На истребление грызунов потратили 2,5 миллиона долларов.