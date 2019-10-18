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Помпео надеется на успех перемирия в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Помпео надеется на успех перемирия в Сирии
Фото: © REUTERS / Huseyin Aldemir
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на успех перемирия в Сирии, несмотря на сообщения о продолжении боев на севере страны.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
У США "по-прежнему имеются обязательства" лидеров о том, что соглашение будет выполняться, сказал Помпео в интервью газете Politico.
"Там нет совершенной системы командования. В регионе есть также нерегулярные силы. Не знаю точно, что там происходит, но наше ощущение таково, что политические обязательства, сформулированные вчера, окажутся успешными… У нас также есть сообщения о том, что… ("Сирийские демократические силы") начинают отход. Так что похоже, что ключевые элементы прекращения огня начинают действовать", — сказал Помпео.
"У нас есть дополнительные непубличные сообщения, которые позволяют предположить, что путь к успеху все еще открыт. Но мы должны работать. Работать над имплементацией, мониторингом, над тем, чтобы это действительно произошло", — добавил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.
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Комментарии
США , В мире , Анкара , Сирия , Турция
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