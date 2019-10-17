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Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
«Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жёсткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем», — приводит РИА Новости слова Трампа.
Президент США заявил, что договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации.
17 октября Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
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США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , Анкара , Сирия , Турция
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