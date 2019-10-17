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В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Сатанистам позволят собираться в военной академии США
Фото: © Depositphotos / klaudiafj
Сатанисты в элитной Военно-морской академии США получат право собираться, но не устраивать службы, пояснила в среду представитель академии.
Ранее в интернете появилась копия внутреннего электронного письма, в котором администрация сообщала, что студентам-сатанистам позволили отправление "сатанинских служб".
Однако представитель академии коммандер Алана Гарас, которую цитирует издание Military Times, пояснила, что о "черной мессе" речь не идет. По ее словам, письмо поторопились отправить без одобрения командования.
"Группа гардемаринов, чьи верования соответствуют верованиям "Сатанинского храма"… попросили выделить место, где они могут собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями. Они просили места для "групповых занятий", а не для "сатанинских служб", — пояснила представитель академии.
Она добавила, что "Сатанинский храм" официально признан религиозной организацией и в этой связи освобожден от налогов.
"Гардемарины имеют право собираться и обсуждать свои религиозные убеждения по собственному желанию, но нужно отметить, что … военные не должны участвовать в партийных политических действиях и должны избегать того, чтобы по их поведению можно было судить, будто министерство обороны одобряет или поддерживает те или иные политические задачи", — добавила представитель академии.
Военно-морская академия США расположена в Аннаполисе, штат Мэриленд. Она основана в 1845 году. Выпускниками академии было множество политических и военных руководителей США, включая президента Джима Картера и сенатора Джона Маккейна, а также общественные деятели, спортсмены и астронавты.
"Сатанинский храм" получил регистрацию в США в 2013 году. Организация заявляет, что использует сатанинскую символику для пропаганды равенства, социальной справедливости и секуляризма. Члены организации отрицают, что поклоняются Сатане — злому духу, описанному в священных писаниях ряда религий, — и говорят, что лишь используют образ Сатаны как символа индивидуалистской философии.
Сатанисты нередко "троллят" государственные институты, высмеивая неподобающее, с их точки зрения, сближение государства с христианскими организациями. Так, они в разное время требовали установки статуи демона Бафомета на государственных учреждениях и преподавания сатанизма в школах.
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